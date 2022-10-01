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لبنان يتسلّم مقترح هوكشتاين لـ"ترسيم الحدود" وقناة عبرية تكشف موعد التصديق على الاتفاق

السبت 01 أكتوبر 2022 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يتسلّم مقترح هوكشتاين لـ"ترسيم الحدود" وقناة عبرية تكشف موعد التصديق على الاتفاق



القدس المحتلة/سما/

تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، رسالة خطية من الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال استقبال عون السفيرة الأميركية بلبنان، دوروثي شيا، في العاصمة بيروت، التي سلمته رسالة هوكستين، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

ودعا عون رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لمحادثة استشارية. ويلقي أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، خطابا بعد عصر اليوم.

ولم يذكر البيان، تفاصيل أكثر عن محتوى الرسالة، إلا أن رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، سبق وأعلن في 22 أيلول/ سبتمبر المنصرم، تحقيق "تقدم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي، للقناة 12 الإسرائيلية، إن "الاتفاقية تخدم مصالح مواطني الدولتين ويساهم في تعزيز استقرار المنطقة، وإن إسرائيل تثمن جهود الوسيط الأميركي لبلورة الاتفاق".

وأضافت القناة عن مصادر: "الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان.

وأضاف أن "استخراج الغاز من منصة كاريش ليست مرتبطة بالمفاوضات، وستبدأ المنصة باستخراج الغاز دون تأخير عندما يكون ذلك ممكنا".

وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، خلال الأسبوع المقبل، وذلك على ضوء التقارير حول وصول محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان إلى "مراحلها الأخيرة"، والمقترح الأميركي الذي تسلّمه عون.

ويتفاوض الطرفان اللبناني والإسرائيلي عبر وسيط أميركي منذ تشرين الأول/ أكتوبر، على ترسيم حدود منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

#لبنان #ههوكشتاين #ترسيم الحد #اسرائيل

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