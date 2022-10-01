هآرتس تكشف حقيقة تنفيذ اغتيالات بالضفة عبر الطائرات المُسيّرة

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة عبرية، اليوم السبت، عن حقيقة موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سياسة اغتيالات جديدة بالضفة الغربية المحتلة، عبر الطائرات المُسيّرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنّ الإحاطة التي تم تقديمها للقنوات التلفزيونية العبرية بشأن إعطاء "ضوء أخضر لتنفيذ اغتيالات في الضفة بالطائرات المسيرة" لم تصدر من قبل ناطقي الجيش الإسرائيلي.

وأوضح "المعلومات الواردة في التقارير ليست دقيقة"، لافتًا إلى أنّ استخدام الطائرات المسيرة سيكون ممكن في حال وجود ضرورة لإحباط تهديد، ولا توجد سياسة اغتيالات جديدة".