  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ما علاقة غزة..

ما هو السبب الذي يمنع الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة..؟

السبت 01 أكتوبر 2022 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو السبب الذي يمنع الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة..؟



الضفة المحتلة / سما /

قالت القناة الـ12 العبرية اليوم السبت ، إن ما تسمى بالمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تخشى من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين، خوفاً من إشعال النار مع قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، فإن جيش الاحتلال يدرس مخططا لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين، غير أن المؤسسة الأمنية تخشى من إشعال النار مع قطاع غزة.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن جيش الاحتلال لديه مخططات لتنفيذ عمليات أوسع داخل جنين، بطريقة أوسع وأعمق وهذه خطوة قد تؤدي إلى إشعال النار في غزة.

وأضافت القناة أن الجيش ما زالوا يدرسون تداعيات كل الاحتمالات. ويعتقد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفذ عمليات أقل حجماً من العمليات واسعة النطاق لكنها فعالة، وتؤدي ببطء إلى إحباط العمليات المخطط تنفيذها.

وأوضحت القناة أنه "في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الأمني، تنشغل المؤسسة الأمنية بعدة معضلات، من بينها احتمال فرض حصار على الضفة الغربية خلال عيد العُرش".

وأفادت القناة أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية مشغولة بعدة معضلات في ظل التصعيد الأمني والهجمات المستمرة، أحد الاحتمالات التي يجري النظر فيها هو فرض إغلاق على الضفة الغربية بالكامل خلال عطلة عيد العرش، لكن هذه الخطوة قد تسبب اضطرابات بين الفلسطينيين. بالإضافة لذلك، تقرر أنه خلال العطلة، لن يُسمح لليهود بدخول قبر يوسف في نابلس".

#الاحتلال #عملية عسكرية #الضفة الغربية #جنين #غزة #المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

العمال

"العمل" بغزة تكشف المعايير المتبعة لاختيار العمال المرشحين

صحيفة عبرية تكشف : هكذا أهان عباس وزير الخارجية الامريكية بلينكين !!

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية