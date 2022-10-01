  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنا ويقمع مسيرة مناهضة للاستيطان بمسافر يطا

السبت 01 أكتوبر 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا خلال عمله بأرضه، وقمعت مسيرة إسناد لقرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل المهددة بالإخلاء.

وقال منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن الاحتلال قمع المشاركين في مسيرة الإسناد التي انطلقت من منطقة الخروبة بالقرب من مستوطنة "ماعون" ومنطقة المفقرة بمسافر يطا، حيث أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سعيد إسماعيل عليان عوض خلال عمله في أرضه، في منطقة القويوس بالقرب من مستوطنة "متسبي يئير" المقامة على أراضي المواطنين.

وكانت الفعالية قد نظمت بدعوة من إقليم حركة فتح يطا وضواحيها، ولجان المقاومة الشعبية، وبمشاركة أهالي مسافر يطا.

#الاحتلال #مسافر يطا #الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

عملية عسكرية بالضفة

ما هو السبب الذي يمنع الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة..؟

العمال

"العمل" بغزة تكشف المعايير المتبعة لاختيار العمال المرشحين

صحيفة عبرية تكشف : هكذا أهان عباس وزير الخارجية الامريكية بلينكين !!

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية