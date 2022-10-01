الاحتلال يرفع درجة التأهب في القدس تزامنًا مع الأعياد اليهودية

القدس المحتلة / سما /

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، درجة التأهب في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع الأعياد اليهودية.



وأكدت مصادر عبرية، على أن هناك إنذارات حول إمكانية وقوع عمليات خلال الفترة القادمة، مضيفة أن حالة التأهب ستستمر حتى الانتهاء من انتخابات كنيست الاحتلال في الأول من نوفمبر القادم.

وعادة ما يتخلل الأعياد اليهودية، انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى، وهو ما يدفع الاحتلال للتأهب تحسبا لردة فعل الفلسطينيين.



يشار إلى أن العيد الذي سيشهده شهر أكتوبر الجاري، هو عيد "الغفران" بحسب الاسم الذي يتداوله المستوطنون، وقد سبقه في 26 و 27 سبتمبر، عيد رأس السنة اليهودية، وتخلله اقتحامات واسعة للأقصى وممارسة طقوس تلمودية فيه.