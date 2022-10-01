النقل والمواصلات بغزة توضح تفاصيل الحملة التسهيلية لسائقي المركبات العمومية والخاصة

غزة / سما /

كشف المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، أنيس عرفات، اليوم السبت، تفاصيل الحملة التسهيلية الجديدة لسائقي المركبات العمومية والخاصة في قطاع غزة.

وقال عرفات في تصريحات صحفية، إنه "تقرر تجميد كافة المخالفات السابقة للسائقين بحيث يتم شطبها نهائيًا لكل سائق يلتزم بالقوانين، ولا يعرض نفسه للمخالفة خلال عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات المجمدة".

وأضاف: "سوف يتم متابعة حركة الدراجات النارية والتكاتك وعربات الجر من دخولهم للشوارع الرئيسية عكس اتجاه السير".

وحول ترتيب كراجات السيارات العمومية، شدد عرفات أن هناك حملة ضد المركبات الخاصة والتي تقف داخل تلك الكراجات وتحمل ركاب بمنعها من ذلك، مؤكدًا أن الحملة جاءت إرضاءً لنقابة السائقين ومطالبها بتصويب الحالة المرورية.