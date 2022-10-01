قتيل وعشرات الجرحى جراء زلزال قوي ضرب اندونيسيا

وكالات / سما /

ضرب زلزال بلغت شدته 5,9 درجة، اليوم السبت، جزيرة سومطرة الاندونيسية، ما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة العشرات.

وذكر المعهد الأميركي للجيولوجيا، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا وهو ضحل نسبيا. وقد سجل على بعد حوالي 40 كيلومترا، من بلدة سيبولجا في مقاطعة سومطرة الشمالية.

وقال مسؤول في وكالة إدارة الكوارث في المنطقة فيبرينا تامبوبولون: "إن رجلا خمسينيا توفي بنوبة قلبية نجمت عن الزلزال وأصيب 25 آخرون على الأقل بجروح".

وأضاف تامبوبولون: "أن السلطات تجري تقييما للأضرار، لكن أعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات تضررت، ما أدى إلى تعطيل الشبكات".

وكانت سجلت نحو خمسين هزة ارتدادية من قبل وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الاندونيسية التي دعت رئيستها دويكوريتا كارناواتي السكان إلى التنبه من احتمال حدوث هزات جديدة واللجوء إلى أماكن آمنة.

وبدورها، حذرت "وكالة الأرصاد" من أن الهزات الارتدادية قد تؤدي أيضا إلى انهيارات أرضية.

جدير ذكره أنه تقع اندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، ما يعني أنها تشهد زلازل متكررة، وفي عام 2004، أدى زلزال بلغت قوته 9,1 درجة في إقليم أتشيه بحدوث تسونامي وتسبب بمقتل أكثر من 170 ألف شخص في اندونيسيا، وفي عام 2018 تسبب زلزال قوته 7,5 درجة أعقبه تسونامي في بالو بجزيرة سولاويزي، في مقتل أكثر من 2200 شخص.