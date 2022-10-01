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المجلس الأعلى يعلن فتح باب التسجيل لقروض الرياضيين.. تفاصيل

السبت 01 أكتوبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى يعلن فتح باب التسجيل لقروض الرياضيين.. تفاصيل



غزة / سما /

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على قرض حسن في مجالي الزواج والتعليم، من الرياضيين وأبناءهم، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس الموافق ١٣-١٠-٢٠٢٢.

وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب من الرياضيين، وقع اتفاقا مع بنك الإنتاج لمنح القروض، تخفيفا على الشباب والرياضيين والمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها محافظات غزة عبر شروط ميسرة وقرض حسن بدون فوائد.

يذكر أن قرض الزواج تبلغ قيمته (١٥٠٠) دولار، بينما قرض التعليم (٥٠٠) دولار، حيث تم تعميم الشروط على الأندية والاتحادات الرياضية وإرسال نماذج الطلبات، على أن تتولى الأندية والاتحادات استقبال الراغبين في الاستفادة من القرض وإرسال الكشوفات بأسماء المستفيدين وفقا للشروط حتى يتم اعتمادها من المجلس الأعلى ومن ثم البدء بالإجراءات البنكية.

 

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#المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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