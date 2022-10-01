هيئة شؤون الأسرى: ارتفاع عمداء الاسرى إلى "283" أسيرا

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم (السبت) أن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل أكثر من 20 سنة، قد ارتفعت بشكل غير مسبوق لتصل اليوم الى (283) أسيراً، وذلك بعد ان انضم اليها قسرا عدد من الأسرى القدامى خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم.

وأضافت الهيئة في تقريرها: أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (38) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 سنة، وهؤلاء يَطلق عليهم الفلسطينيون مُصطلح "جنرالات الصبر"، ومنهم (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "اتفاقية اوسلو" وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وهم ما يُعرفوا بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية برعاية أمريكية عام2013.

واوضحت الهيئة بان من بين هؤلاء الاسرى المعتقلين منذ ما قبل "أوسلو" يوجد (17) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 سنة بشكل متواصل، ويُطلق عليهم "أيقونات الأسرى"، ومن بينهم (8) أسرى مضى على اعتقالهم أكثر من35 سنة على التوالي، أقدمهم الأسيرين" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ كانون ثاني/ يناير عام 1983، اي منذ قرابة 40سنة.

واشارت الهيئة الى أنه وبالإضافة الى هؤلاء الأسرى الذي بلغ عددهم (283) أسيرا؛ يوجد عشرات آخرين ممن كانوا قد تحرروا في تشرين أول/ أكتوبر2011، ضمن صفقة تبادل الأسرى (شاليط)، وما تُعرف فلسطينيا "وفاء الأحرار"، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الاحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 سنة في سجون الاحتلال.

وكشفت الهيئة بأن هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم يُسجل من قبل هذا العدد الكبير ممن امضوا اكثر من 20سنة، وهي مرشحة كذلك للارتفاع أكثر خلال الاسابيع والشهور القادمة، مما يستدعي من الكل الفلسطيني ابقاء هذا الملف مفتوحا ويستوجب منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، والعمل بشكل فاعل من أجل الافراج عنهم ومنحهم الأولوية في أية صفقة تبادل قادمة في ظل انسداد الافق السياسية.