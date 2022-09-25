  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"العمل" بغزة تكشف المعايير المتبعة لاختيار العمال المرشحين

السبت 01 أكتوبر 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل" بغزة تكشف المعايير المتبعة لاختيار العمال المرشحين



غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، عن أبرز وأهم الشروط الواجب توفرها في الأسماء التي يتم ترشيحها للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، مشيرًا إلى أن عملية الترشيح تتم من خلال جمع نقاط للأسماء، وفق معايير محددة تم وضعها من قبل وزارة العمل.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، أن أهم هذه المعايير هي (عدد الأبناء، العمر، السجل المرمز، شهادة مهنية، عمل الزوجة، امتلاك سيارة) مبينًا أنها موزعه كالتالي:

- عدد الأولاد: كل ما زادوا تزيد نقاطك

- العمر: كل ما كان اصغر تزيد نقاطك

- السجل المرمز: أن وجد تزيد نقاطك

- شهادة مهنية: إن وجدت تزيد نقاطك

- عمل الزوجة: لا تعمل تزيد نقاطك

- امتلاك سيارة: لا يوجد تزيد نقاطك

وأشار إلى أنه لا علاقة لتاريخ التسجيل بأولوية الترشيح، وبالرغم من ذلك معظم المرشحين هم من الذين سجلوا في نوفمبر 2021، حيث أنه 22 ألف من الـ23 ألف الذين ترشحوا هم من المسجلين في الرابط في نوفمبر 2021.

وأكد على أنه لا يتم الأخذ بوضع الحالات الإنسانية بتاتا، وذلك لأن معظم أبناء شعبنا لديهم حالات إنسانية ولا معيارية لها، منوهًا إلى أن السجل التجاري الحقيقي (غير المرمز) لا يتم التعامل معه لأن صاحبه يعتبر تاجر وليس عامل.

وأوضح أن دور وزارته هو ترشيح الأسماء للشؤون المدنية فقط، وكافة الأمور بعدها، لدى الشؤون المدنية من متابعة مع الاحتلال ومعرفة النتائج ومعالجة الرفض الأمني.

#العمل بغزة #العمال #وزارة العمل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

منصور عباس يثير الجدل بعد تصريحاته الأخيرة

إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس

مخاوف إسرائيلية من تمدد عمليات إطلاق النار إلى هذه المناطق..

هل فرضت الزراعة بغزة ضريبة على تنكة زيت الزيتون ؟

البرازيليون في فلسطين يصوتون لصالح "لولا دا سيلفا"

الأخبار الرئيسية

اشتية في جلسة الحكومة : جاهزون لدعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام

الأردن- إسرائيل – السلطة والهاجس الأمني الأخطر: انتفاضة ثالثة.. القائد أبو رعد تُتابعه أجهزة مُخابرات عربية أيضًا

استشهاد شابين واصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله

2022-09-25_19-23-10_722308

قناة عبرية: عرض من السلطة الفلسطينية لـ"عرين الأسود" وانفجار المفاوضات بينهما

إعلام إسرائيلي ينشر الخطوط العريضة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية