"العمل" بغزة تكشف المعايير المتبعة لاختيار العمال المرشحين

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، عن أبرز وأهم الشروط الواجب توفرها في الأسماء التي يتم ترشيحها للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، مشيرًا إلى أن عملية الترشيح تتم من خلال جمع نقاط للأسماء، وفق معايير محددة تم وضعها من قبل وزارة العمل.

وأوضح في تصريح صحفي اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، أن أهم هذه المعايير هي (عدد الأبناء، العمر، السجل المرمز، شهادة مهنية، عمل الزوجة، امتلاك سيارة) مبينًا أنها موزعه كالتالي:

- عدد الأولاد: كل ما زادوا تزيد نقاطك

- العمر: كل ما كان اصغر تزيد نقاطك

- السجل المرمز: أن وجد تزيد نقاطك

- شهادة مهنية: إن وجدت تزيد نقاطك

- عمل الزوجة: لا تعمل تزيد نقاطك

- امتلاك سيارة: لا يوجد تزيد نقاطك

وأشار إلى أنه لا علاقة لتاريخ التسجيل بأولوية الترشيح، وبالرغم من ذلك معظم المرشحين هم من الذين سجلوا في نوفمبر 2021، حيث أنه 22 ألف من الـ23 ألف الذين ترشحوا هم من المسجلين في الرابط في نوفمبر 2021.

وأكد على أنه لا يتم الأخذ بوضع الحالات الإنسانية بتاتا، وذلك لأن معظم أبناء شعبنا لديهم حالات إنسانية ولا معيارية لها، منوهًا إلى أن السجل التجاري الحقيقي (غير المرمز) لا يتم التعامل معه لأن صاحبه يعتبر تاجر وليس عامل.

وأوضح أن دور وزارته هو ترشيح الأسماء للشؤون المدنية فقط، وكافة الأمور بعدها، لدى الشؤون المدنية من متابعة مع الاحتلال ومعرفة النتائج ومعالجة الرفض الأمني.