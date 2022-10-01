4426 مستوطنًا اقتحموا الأقصى بأيلول

القدس المحتلة / سما /

أفادت شبكة "القسطل" الإخبارية بأن 4426 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضحت الشبكة في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالقدس، أن المستوطنين أدوا في بعض الحالات صلوات علنية داخل المسجد الأقصى، تحت حماية وحراسة شرطة الاحتلال

وكان أخطر هذه الاقتحامات الذي تم خلال فترة عيد "رأس السنة العبرية" الذي توافق يومي 26-27 سبتمبر، كما شارك فيها مفوض عام شرطة الاحتلال وأعضاء في الكنيست.

وبشأن الاعتقالات، وثقت الشبكة اعتقال قوات الاحتلال 162 مقدسيًا خلال الشهر المنصرم، وأصدرت 5 أحكام بالسجن الفعلي بحق مقدسيين، و8أحكام بالسجن الإداري.

وذكرت أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال سبتمبر 17 قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، من ضمنهم الصحفية المقدسية لمى غوشة.

ورصدت الشبكة 41 قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وبلدات وأحياء مقدسية بحق مقدسيين.

وفيما يتعلق بعمليات الهدم خلال سبتمبر، وثقت "القسطل" 19 عملية هــدم في المدينة المقدسة تنوعت ما بين منازل وممتلكات وأراضٍ زراعية.