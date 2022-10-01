ظهور بوتين على قناة dw الألمانية.. اختراق أم خلل تقني؟

وكالات / سما /

تعرضت شاشة قناة "دويتشه فيله" الألمانية، لحادثة غريبة، يعتقد أنها عملية اختراق سيبراني، ما اضطر طاقم العمل لقطع البث المباشر الخارجي.

وخلال نقل القناة الألمانية لكلمة أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، انقطع البث المباشر بشكل مفاجئ، ليظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا منه، في خطاب من العاصمة موسكو.

وظهر بوتين على الشاشة الألمانية في خطاب أمام أنصاره في الساحة الحمراء بموسكو، وهو يتحدث لأنصاره.

وعقب ذلك، اضطر الطاقم الفني للقناة للعودة لمذيع الأخبار الذي علق بالقول؛ إن سبب انقطاع البث هو خلل تقني.

وخلال كلمته، قبل قطع البث، ندد الأمين العام لحلف الناتو بضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي لأربع مناطق في أوكرانيا، مشيرا إلى حق كييف في "استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة".

وبالتزامن مع ذلك، قال بوتين خلال خطابه؛ إن روسيا الحديثة منحت مواطني دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون الحق في الاختيار، واختاروا أن يكونوا مع روسيا.

وأثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية، مؤكدين أن القناة تعرضت لعملية اختراق سيبراني.