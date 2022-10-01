  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ظهور بوتين على قناة dw الألمانية.. اختراق أم خلل تقني؟

السبت 01 أكتوبر 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظهور بوتين على قناة dw الألمانية.. اختراق أم خلل تقني؟



وكالات / سما /

تعرضت شاشة قناة "دويتشه فيله" الألمانية، لحادثة غريبة، يعتقد أنها عملية اختراق سيبراني، ما اضطر طاقم العمل لقطع البث المباشر الخارجي.

وخلال نقل القناة الألمانية لكلمة أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، انقطع البث المباشر بشكل مفاجئ، ليظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا منه، في خطاب من العاصمة موسكو.

وظهر بوتين على الشاشة الألمانية في خطاب أمام أنصاره في الساحة الحمراء بموسكو، وهو يتحدث لأنصاره.

وعقب ذلك، اضطر الطاقم الفني للقناة للعودة لمذيع الأخبار الذي علق بالقول؛ إن سبب انقطاع البث هو خلل تقني.

وخلال كلمته، قبل قطع البث، ندد الأمين العام لحلف الناتو بضم روسيا غير القانوني وغير الشرعي لأربع مناطق في أوكرانيا، مشيرا إلى حق كييف في "استعادة هذه الأراضي التي تم احتلالها بالقوة".

وبالتزامن مع ذلك، قال بوتين خلال خطابه؛ إن روسيا الحديثة منحت مواطني دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون الحق في الاختيار، واختاروا أن يكونوا مع روسيا.

وأثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية، مؤكدين أن القناة تعرضت لعملية اختراق سيبراني.

 

 

#بوتين #اختراق سيبراني #اختراق #قناة dw الألمانية #خلل #روسيا #اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في شجار بمخيم بلاطة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف : هكذا أهان عباس وزير الخارجية الامريكية بلينكين !!

30 اسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع في سجون اسرائيل

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

اجتماع المركزية برئاسة الرئيس.jfif-15fb935b-35dc-4972-9a0c-0644e076d50b

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية