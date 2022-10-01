  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدارة جامعة بيرزيت توافق على مبادرة "لجنة الوساطة المجتمعية"

السبت 01 أكتوبر 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة جامعة بيرزيت توافق على مبادرة "لجنة الوساطة المجتمعية"



رام الله / سما /

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، مساء اليوم الجمعة، موافقتها على المبادرة التي قدمت لها من قبل مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) كمقترح لحل الأزمة.   

 

وقالت إدارة الجامعة في بيان لها، إنها عقدت اجتماعًا لدراسة المبادرة، ورحبت بها وأبدت موافقة مبدئية عليها، لافتةً إلى أنها طلبت عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وردتا في بنودها، الأول يتعلق بتوضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة.

 

وأشارت إلى أنه تم عقد الاجتماع مع ممثلين عن لجنة الوساطة وتم التأكيد والتوضيح من قبلهم بأن التحكيم سيكون من خلال هيئة خماسية وفق أحكام قانون التحكيم الفلسطيني، بحيث يختار كل طرف عضوين، ويختار الأعضاء الأربعة مرجحًا رئيسا للهيئة، أما بخصوص مسألة الإجراءات، فتم التوضيح من قبل اللجنة أن المقصود هو عدم الخصم من الراتب والاجازات.

 

وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقًا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة. بحسب البيان.

 

وأكدت موافقتها على المبادرة ضمن هذا الفهم والتوضيحات، معربةً عن أملها في أن تؤدي هذه المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن.

#جامعة بيرزيت

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

مقتل مواطن وإصابة 6 آخرين في شجار بمخيم بلاطة

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف : هكذا أهان عباس وزير الخارجية الامريكية بلينكين !!

30 اسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع في سجون اسرائيل

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

اجتماع المركزية برئاسة الرئيس.jfif-15fb935b-35dc-4972-9a0c-0644e076d50b

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية