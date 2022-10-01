  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

السبت 01 أكتوبر 2022 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة



غزة / سما /

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، اليوم السبت، عدة قذائف مدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع سمع صداها عدة مناطق، إضافة لإطلاقها النار، وقنابل الغاز السام بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم.

يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

#غزة #بحرية الاحتلال #زوارق الاحتلال #الصيادين

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

قناة عبرية: حالة تأهب قصوى في "إسرائيل" وهذا ما يركز عليه الجيش في الوقت الحالي..

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

موقع عبري: مبادرة بالليكود لتشكيل حكومة مع غانتس بلا نتنياهو

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف : هكذا أهان عباس وزير الخارجية الامريكية بلينكين !!

30 اسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع في سجون اسرائيل

حزب الله يهدد ..ساعات حاسمة أمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأردن يمنع دخول فريق الترياتلون الإسرائيلي للمشاركة في كأس آسيا

اجتماع المركزية برئاسة الرئيس.jfif-15fb935b-35dc-4972-9a0c-0644e076d50b

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية