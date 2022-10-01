رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، تأكيد اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس على تحويل خطاب سيادته في الأمم المتحدة إلى خطة عمل، وعلى الالتزام بإنجاح جهود الجزائر لتحقيق المصالحة والعمل على تمتين الجبهة الداخلية.

كما تناولت الصحف، خبر وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-عشرات الاصابات في الضفة وتشييع حاشد للشهيدين ريان سليمان ومحمد شحام

-"مركزية" فتح: تحويل خطاب الرئيس في الأمم المتحدة إلى خطة عمل

-30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

-مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح الشهداء

-الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل ريان سليمان معزيا

-أعرب عن صدمته.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتقديم قتلة الطفل ريان سليمان للعدالة

-أعضاء "تنفيذية" و"مركزية" يعزون بشهداء جنين

-مخيمات بيروت تتضامن مع جنين بوقفات غضب

-مقتل شاب وإصابة 6 مواطنين في شجار بمخيم بلاطة

"الأيام":

-إصابة عشرات المواطنين في مسيرات الجمعة وخلال مواجهات واقتحامـات في مناطق عدة

-الرئيس يترأس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح": التأكيد على العمل الجاد لتوفير الأمن والأمان للمواطن

-غضب وحزن في وداع الطفل ريان ومخيم قلنديا يشيع الشهيد شحام

-قناة عبرية: الجيش يعلن حالة تأهب قصوی استعدادا لـ"عيد الغفران"

-جيش الاحتلال ليس معنيا حالياً بعملية عسكرية واسعة في الضفة

-إدارة جامعة بيرزيت تعلن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية

-إسرائيل تحذر مواطنيها في روسيا من التعبئة العسكرية

-تسهيل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

"القدس":

-تسهيل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

-مركزية «فتح»: تحويل خطاب الرئيس بالأمم المتحدة إلى خطة عمل

-بوتين يضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا

-أوكرانيا تتسلم نظام دفاع جوي من الولايات المتحدة

-ألفا يؤدون الصلاة في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية

-العاروري: الاحتلال يضغط لتغيير الواقع في المسجد المبارك

-مقتل مواطن وإصابة 6 في شجار مؤسف بمخيم بلاطة