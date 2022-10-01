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الأردن يحذر: الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية "تنذر بالأسوأ"

الجمعة 30 سبتمبر 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يحذر: الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية "تنذر بالأسوأ"



عمان/سما/

حذرت وزارة الخارجية الأردنية من "خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وقالت إن تصاعد وتيرتها ينذر بالأسوأ.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق باسم الوزارة هيثم أبو الفول، تحذيره من استمرار تلك الممارسات التي وصفها بالمدانة، "وما يصاحبها من استهداف للفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال".


وشدد على أن "تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، وخصوصا في ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى".

وطالب الناطق بضرورة "وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة".

#الاردن #اسرائيل

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