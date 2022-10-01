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بوتين: النصر سيكون لنا

الجمعة 30 سبتمبر 2022 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين: النصر سيكون لنا



موسكو/سما/

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تفتح أبوابها فحسب للأراضي الجديدة بل تفتح قلبها أيضا. وأضاف "أهلا بكم في وطنكم".

وتحدث بوتين خلال احتفالية أقيمت في الساحة الحمراء بمناسبة انضمام المناطق الأربعة إلى وطنهم الأم روسيا عن كيفية تشكيل الاتحاد السوفيتي عندما أنشأت روسيا أوكرانيا الحديثة.

وأكد أن "روسيا هي التي أنشأت أوكرانيا الحديثة، بنقل أراض مهمة هناك، أراضي التاريخية لروسيا نفسها، مع سكانها، الذين لم يسألهم أحد أين وكيف يريدون أن يعيشوا وكيف يريدون بناء مستقبل أبنائهم، وفي أي دولة ".

وأضاف أنه مع انهيار الاتحاد السوفيتي، حدث الشيء نفسه. كل شيء تقرره النخب، ولم يسأل أحد الملايين من المواطنين العاديين عن أي شيء.

قال بوتين: "لقد أصبحنا أقوى. لأننا معا، الحقيقة معنا، والقوة في الحقيقة، مما يعني النصر. النصر سيكون لنا".

وتابع: "والآن فقط، أعطت روسيا الحديثة الأشخاص الذين يعيشون في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون الحق في الاختيار. شارك الناس في الاستفتاء واتخذوا القرار بأن يكونوا مع وطنهم التاريخي. مع روسيا!" 

#بوتين #روسيا #اوكرانيا

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