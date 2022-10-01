  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

الجمعة 30 سبتمبر 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022



رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين الأول المقبل.

وبينت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.22 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ90. 6 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.98 شيقل، واسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ7 شيقلا.

مقارنة أسعار المحروقات والغاز في فلسطين بين الشهر الحالي والمقبل

بنزين 95 الشهر الحالي: 6.24 شيكل - الشهر المقبل: 6.22 شيكل
بنزين 98 الشهر الحالي: 6.92 شيكل - الشهر المقبل: 6.90 شيكل
السولار والكاز الشهر الحالي: 6.10 شيكل - الشهر المقبل: 5.98 شيكل
الغاز 12 كلغم الشهر الحالي : 70 شيكل - الشهر المقبل: 70 شيكل



310202959_468060805354976_5038627652277908537_n

#اسعار المحروقات #سعر الغاز #سعر السولار #اسعار المحروقات في فلسطين #سعر الغاز فلسطين #سعر السولار فلسطين #سعر البنزين فلسطين
310202959_468060805354976_5038627652277908537_n

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة

أسعار صرف العملات

الادارة الامريكية تدعو اسرائيل للتحقيق بمقتل الطفل البريء ريان سليمان

بوتن يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

إغلاق إذاعة "BBC العربية" بعد 84 عاماً من العمل

الأخبار الرئيسية

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

بوتن يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

photo_٢٠٢٢-٠٩-٣٠_١٣-١٧-٤٣

صور: تشييع جثماني الشهيدين سليمان وشحام في بيت لحم والقدس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية