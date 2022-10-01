أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

رام الله/سما/

أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين الأول المقبل.

وبينت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.22 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ90. 6 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.98 شيقل، واسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ7 شيقلا.

مقارنة أسعار المحروقات والغاز في فلسطين بين الشهر الحالي والمقبل

بنزين 95 الشهر الحالي: 6.24 شيكل - الشهر المقبل: 6.22 شيكل

بنزين 98 الشهر الحالي: 6.92 شيكل - الشهر المقبل: 6.90 شيكل

السولار والكاز الشهر الحالي: 6.10 شيكل - الشهر المقبل: 5.98 شيكل

الغاز 12 كلغم الشهر الحالي : 70 شيكل - الشهر المقبل: 70 شيكل





