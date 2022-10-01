  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيديو: إصابة إسرائيلي جراء هبوط اضطراري لطائرة قرب بيت لحم

الجمعة 30 سبتمبر 2022 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إصابة إسرائيلي جراء هبوط اضطراري لطائرة قرب بيت لحم



القدس المحتلة/سما/

أصيب إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إثر هبوطه بطائرة خفيفة اضطرارياً في منطقة مفتوحة في منطقة العبيدية قرب مدينة بيت لحم.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إنه "أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 48 عامًا بجروح متوسطة بعد هبوطه بطائرة خفيفة اضطرارياً في منطقة مفتوحة قرب بيت لحم". وأضافت الصحيفة، أن فريق نجمة داود الحمراء قام بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بنقله إلى مستشفى هداسا حيث يعاني من كدمات في جسده.

وقالت مصادر محلية، إن "طائرة مروحية لجيش الاحتلال هبطت في مكان سقوط الطائرة الإسرائيلية قرب بلدة العبيدية".

 

 
#مستوطن #اسرائيل #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة

أسعار صرف العملات

الادارة الامريكية تدعو اسرائيل للتحقيق بمقتل الطفل البريء ريان سليمان

بوتن يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

إغلاق إذاعة "BBC العربية" بعد 84 عاماً من العمل

الأخبار الرئيسية

310202959_468060805354976_5038627652277908537_n

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 10/2022

هآرتس: عدوان واسع على جنين قد يتسبب بتحرك غزة

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

بوتن يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

photo_٢٠٢٢-٠٩-٣٠_١٣-١٧-٤٣

صور: تشييع جثماني الشهيدين سليمان وشحام في بيت لحم والقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية