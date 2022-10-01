فيديو: إصابة إسرائيلي جراء هبوط اضطراري لطائرة قرب بيت لحم

أصيب إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إثر هبوطه بطائرة خفيفة اضطرارياً في منطقة مفتوحة في منطقة العبيدية قرب مدينة بيت لحم.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إنه "أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 48 عامًا بجروح متوسطة بعد هبوطه بطائرة خفيفة اضطرارياً في منطقة مفتوحة قرب بيت لحم". وأضافت الصحيفة، أن فريق نجمة داود الحمراء قام بمساعدة قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي بنقله إلى مستشفى هداسا حيث يعاني من كدمات في جسده.

وقالت مصادر محلية، إن "طائرة مروحية لجيش الاحتلال هبطت في مكان سقوط الطائرة الإسرائيلية قرب بلدة العبيدية".