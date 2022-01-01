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بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، انه بعد إعلان بوتين، عن ضم مناطق أوكرانية الى روسيا، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من تجنيد مواطنين إسرائيليين، يحملون الجنسية الروسية متواجدين هناك، في الجيش الروسي.

ونقل مراسل موقع واللا العبري باراك رافيد عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الجيش الإسرائيلي أوعز لجميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية الموجودين في روسيا، بـ "العودة فوراً إلى إسرائيل".

كما يتضمن الايعاز حظراً على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحملون الجنسية الروسية من السفر إلى روسيا.

وأضاف رافيد نقلا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل" لا تعترف بضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا، وتدعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

#اسرائيل #روسيا #أوكرانيا

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