  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول تغليق من الاتحاد الأوروبي على ضم روسيا مناطق أوكرانية

الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تغليق من الاتحاد الأوروبي على ضم روسيا مناطق أوكرانية



رويترز/سما/

 ندد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بقوة بضم روسيا لمناطق أوكرانية محتلة، مضيفا أنه لن يعترف البتة باستفتاءات “غير قانونية” جرت هناك وأنه سيشدد العقوبات على موسكو بهدف زيادة الضغط عليها.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن تقويض روسيا المتعمد للنظام الدولي يهدد الأمن العالمي.

وأضاف “لن نعترف مطلقا باستفتاءات غير مشروعة أجرتها روسيا كذريعة لمزيد من الانتهاك لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها ولا بنتائجها المزيفة غير القانونية”.

وتابع “سنعزز إجراءاتنا العقابية لمواجهة تحركات روسيا غير القانونية. هذه الإجراءات ستكثف الضغوط على روسيا لإنهاء حربها العدوانية”.

#الاتحاد الاوروبي #اوكرانيا

الأكثر قراءة اليوم

تنقل المال من غزة الضفة..الاحتلال يزعم اعتقال "شبكة تابعة لحماس" في جامعة بيرزيت

العمل بغزة تسلّم الشؤون المدنية 1000 مرشح لتصاريح عمل

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تمنع التجمع من خوض الانتخابات

مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة

أسعار صرف العملات

الادارة الامريكية تدعو اسرائيل للتحقيق بمقتل الطفل البريء ريان سليمان

محكمة الاحتلال تقرر إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز

الأخبار الرئيسية

بعد إعلان بوتين.. "إسرائيل" تحذر وتوعز أمرا لجنودها

بوتن يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

photo_٢٠٢٢-٠٩-٣٠_١٣-١٧-٤٣

صور: تشييع جثماني الشهيدين سليمان وشحام في بيت لحم والقدس

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية

كوخافي

"هل ستشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة بالضفة"؟ مسؤولون أمنيون إسرائيليون يجيبون ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية