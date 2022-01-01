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صور: الاحتلال يخصص أنظمة مراقبة وإنذار للبؤر الاستيطانية بالضفة

الجمعة 30 سبتمبر 2022 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الاحتلال يخصص أنظمة مراقبة وإنذار للبؤر الاستيطانية بالضفة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تخصيص أنظمة المراقبة والإنذار، ومعدات الإضاءة، وأنظمة النداء العام، ومعدات مكافحة الحرائق للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني ​​في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لصحيفة هارتس العبرية.
 
وقال الجيش الإسرائيلي: إن جميع المعدات التي سيتم تخصيصها للبؤر الاستيطانية ستكون متحركة، ويرجع ذلك حسب الصحيفة العبرية، إلى الوضع غير القانوني للبؤر الاستيطانية.
 
إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إنه من المتوقع تنفيذ التغيير في الأيام المقبلة. ولن يتدخل الجيش عندما يتعلق الأمر بتنظيم المستوطنات أو البؤر الاستيطانية، ولكنه سيعمل على حماية المستوطنات في الضفة الغربية بالوسائل التكنولوجية ونشر الجنود. وسيسمح تغيير السياسة للجيش الإسرائيلي بتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية.
 
وتسود حالة من التوتر أنحاء الضفة الغربية مع استمرار الجيش الإسرائيلي تصعيد عمليات الاقتحام والاعتقال والهدم في جميع المناطق، وسط تحذيرات من انفجار الوضع، ودعوات من قوى فلسطينية للوقوف في وجه الجيش الإسرائيلي لصد اقتحاماته. 

#الاحتلاثل #انظمة مراقبة #البؤر الاستيطانية
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