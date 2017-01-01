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صور: تشييع الشهيدين سليمان وشحام في بيت لحم والقدس

الجمعة 30 سبتمبر 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: تشييع الشهيدين سليمان وشحام في بيت لحم والقدس



القدس المحتلة/بيت لحم/سما/

 شيعت جماهير غفيرة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيدين الطفل ريان ياسر سليمان، في بيت لحم، ومحمد شحام في القدس المحتلة.

وانطلق موكب تشييع الطفل سليمان من مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولًا إلى مسقط رأسه في بلدة تقوع ببيت لحم، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة عليه في مسجد أسامة بن زيد.

وفي القدس، شيع أهالي المدينة، جثمان الشهيد محمد شحام، الذي سلمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجاز جثمانه لمدة شهر ونصف.

وانتزعت عائلة الشهيد قرارًا بتسليم جثمانه في 21 أيلول الجاري، بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال منذ استشهاده.

#الطفل ريان سليمان #بيت لحم #القدس المحتلة #محمد الشحام
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