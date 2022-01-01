  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشييع جثمان الشهيد محمد شحام إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا

الجمعة 30 سبتمبر 2022 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد محمد شحام إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا



القدس المحتلة/سما/

شيعت جماهير غفيرة من ابناء شعبنا، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب محمد إبراهيم شحام (21 عاما)، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل ذوي الشهيد في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى المسجد، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، ومن ثم ووري الثرى.

وحمل المشاركون في التشييع جثمان الشهيد شحام على الأكتاف وجابوا به شوارع المخيم، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وكان الشهيد شحام قد ارتقى في 15 آب/ أغسطس الماضي، بعد أن أعدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه من مسافة صفر داخل منزل عائلته في بلدة كفر عقب، وتركوه ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن يعتقلوه.

وسلمت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، جثمان الشهيد عند حاجز قلنديا العسكري، بحضور محامين وممثل العائلة، ووالد الشهيد، بعد أن انتزعت عائلته في 21 أيلول الجاري قرارا باسترداد جثمانه، بعد احتجازه في ثلاجات الاحتلال منذ استشهاده.

#محمد شحام #قلنديا

الأكثر قراءة اليوم

تنقل المال من غزة الضفة..الاحتلال يزعم اعتقال "شبكة تابعة لحماس" في جامعة بيرزيت

العمل بغزة تسلّم الشؤون المدنية 1000 مرشح لتصاريح عمل

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تمنع التجمع من خوض الانتخابات

مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة

أسعار صرف العملات

الادارة الامريكية تدعو اسرائيل للتحقيق بمقتل الطفل البريء ريان سليمان

محكمة الاحتلال تقرر إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز

الأخبار الرئيسية

بوتن يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

photo_٢٠٢٢-٠٩-٣٠_١٣-١٧-٤٣

صور: تشييع الشهيدين سليمان وشحام في بيت لحم والقدس

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية

كوخافي

"هل ستشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة بالضفة"؟ مسؤولون أمنيون إسرائيليون يجيبون ..

جنين

يديعوت العبرية تسلط الضوء على "كتيبة جنين"، و"عرين الأسود".. من هم المقاومون الجدد بالضفة ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية