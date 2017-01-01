عشرات الإصابات بقمع الاحتلال مسيرات بالضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، فيما اعتقل 3 فتية في الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية والشلالة وبيت أمر في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

كما اندلعت مواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم في أعقاب تشييع الشهيد الطفل ريان سليمان.

وأفادت مصادر طبية ان 13 مواطناً إصيبوا خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال ومواطنين في بلدة بيت دجن، 11 إصابة منها بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، وإصابتين إحداها بالحروق وأخرى جروح.

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالمواجهات المستمرة خلال مسيرة كفر قدوم .

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان عند المدخل الشمالي لقرية تقوع عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ريان سليمان.