القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرنوت":

- الأجهزة الأمنية للجيش في حالة تأهب ليوم الغفران

- العمليات الهجومية ستتواصل في الأيام القادمة، وتخوف من انتقال "العنف" من شمال الضفة الى أماكن أخرى

- الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة الطفل الفلسطيني ريان سليمان في تقوع

- جنود يقتحمون مدرسة بالخليل والمعلمين يمنعوهم من دخول الصفوف بحجة البحث عن راشق للحجارة

- المجموعات الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة التي تقود مقاومة الجيش فتحوا جبهة جديدة "التيك توك" والرسالة لإسرائيل: نحن لا نخاف منكم

- قائد وحدة المستعربين: في جنين أعدوا لنا مصيدة الموت وخططوا لقتلنا جميعا، بعد تفخيخ بيت بعبوة ناسفة تزن عشرات الكيلو غرامات، وكنا تحت قصف مكثف واستطعنا الخروج فقط بعد أربع ساعات، كنا في جهنم

- رؤساء الاستيطان: وزير الأمن وعدنا بإقرار البناء الجديد في الضفة قبل الانتخابات

- لجنة الانتخابات المركزية تشطب التجمع من خوض الانتخابات للكنيست

* "معاريف"

- استطلاع للراي: الليكود يفقد من قوته ويخسر مقعدين، وكتلة التغيير تحصل على 57 مقعدا ارتفاع بمقعدين، الليكود 31، يش عتيد 24، المعسكر الرسمي 13، الصهيونية الدينية 13، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، إسرائيل بيتنا 6، حزب العمل 5، ميرتس 5، الجبهة والعربية للتغيير 4، الموحدة 4.

- نتائج الاستطلاعات تشير ان لا أحد يستطيع تشكيل الحكومة القادمة

- لجنة الانتخابات المركزية تشطب التجمع من المشاركة في الانتخابات

- ادانة ضابط كبير في سلاح البحرية باغتصاب مجندة

- مقتل شاب من الناصرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة واصابة اخر بجروح خطيرة

- توتر في القدس والفلسطينيون يدعون الى مواجهات في الحرم القدسي

* "هآرتس"

- ابن السابعة توفي خلال نشاط للجيش في تقوع

- الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة الطفل ريان سليمان

- الاتفاق مع لبنان: رهان على منطق حزب الله

- رئيس التجمع سامي أبو شحادة، بعد شطب الحزب من المشاركة بالانتخابات: اللجنة تشطب المنطق

- للمرة الأولى منذ خمس سنوات: امين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ الى الولايات المتحدة للقاء وزير الخارجية

- افتتاحية الصحيفة: فقدان السيطرة للاحتلال