مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية، صباح اليوم الجمعة، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها وزارة المالية:

احصائية المعابر ليوم أمس الخميس 2022/09/29:

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 370 شاحنة

تصدير 41 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 296 شاحنة

تصدير 9 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 21 شاحنات سولار

استيراد 6 شاحنة بنزين

استيراد 31 شاحنة غاز

ادخال 30 شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 649 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 549 مسافر قادمين من الجانب المصري.