مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية، صباح اليوم الجمعة، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها وزارة المالية:
احصائية المعابر ليوم أمس الخميس 2022/09/29:
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 370 شاحنة
تصدير 41 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 296 شاحنة
تصدير 9 شاحنات
كميات البترول الواردة:
استيراد 21 شاحنات سولار
استيراد 6 شاحنة بنزين
استيراد 31 شاحنة غاز
ادخال 30 شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 649 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 549 مسافر قادمين من الجانب المصري.