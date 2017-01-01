علماء إسرائيليون ومغاربة يوقعون اتفاقية تعاون حول الطاقة

القدس المحتلة / سما /

وقع علماء طاقة إسرائيليون ومغاربة، اتفاقية تعاون ثنائي متعدد التخصصات في قضايا الطاقة، في جامعة "بار إيلان".





وقالت الجامعة في بيان عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أمس: "علماء من الجامعات الرائدة في إسرائيل والمغرب يوقعون اتفاقية تعاون لتطوير برامج مشتركة في مجال الطاقة".

وأشارت صفحة "إسرائيل بالعربية" في موقع "تويتر" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أنّ "اتفاقية التعاون تهدف لتطوير برامج مشتركة في مجال الطاقة".

وقالت: "تمّ توقيع اتفاقية تاريخية في مركز الطاقة والاستدامة في جامعة بار إيلان (وسط)".

وأضافت: "تمّ التوقيع بحضور وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية (يفعاط ساشا-بيتون)، ورئيس جامعة بار إيلان (آري زبان) ورئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل عبد الرحيم بيوض".

وبدورها ذكرت جامعة "بار إيلان"، أنّه "تم إطلاق أكثر من 50 مجموعة بحثية في كلا البلدين (المغرب وإسرائيل) في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين وتخزين الطاقة ونقلها".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.