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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الجمعة 30 سبتمبر 2022 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت تلك الحملة بشكل أكبر في الخليل، حيث اعتقل الشابين رأفت قفيشة، وغسان مسودة، بعد اقتحام منزليهما في المدينة.

واعتقل الشابين محمد عوض وباسل بريغيث عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فيما اعتقل الشاب أحمد إبراهيم النبالي عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق من مدن الضفة الغربية، منها مخيم العين في نابلس والذي شهد اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

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