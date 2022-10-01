  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: جو شديد الحرارة

الجمعة 30 سبتمبر 2022 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: جو شديد الحرارة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2022/10/01 : يكون الجو حارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2022/10/02 : يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2022/10/03 : يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

الأكثر قراءة اليوم

ذكرتنا بغزة .. يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية بجنين امس

غانتس سيوافق على بناء استيطاني جديد قبل الانتخابات وهذا ما قاله عن ما بعد مرحلة الرئيس عباس

هآرتس : ترقية ضابط في الشاباك أمر بتفيتش الأعضاء التناسلية لمعتقلة فلسطينية

صور : مصرع سباح فلسطيني دولي من بيت لحم إثر حادث مؤسف في بحر العقبة

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تمنع التجمع من خوض الانتخابات

مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة

جنرال اسرائيلي يكشف :كان لدينا عدة فرص لـ"اغتيال" نصرالله وعليه ألا يختبرنا ..

الأخبار الرئيسية

أسوأ من حروب هوليود .. تفاصيل مثيرة للغاية عن عملية جنين

رئيس

الرئيس لقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين: يجب تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن

756F48E6-E2CA-491E-AAE4-713EE2CB3DCE

تنقل المال من غزة الضفة..الاحتلال يزعم اعتقال "شبكة تابعة لحماس" في جامعة بيرزيت

جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الجنوبية ويمنع الخروج او الدخول للمدينة

صورة : استشهاد طفل بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية