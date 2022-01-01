  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة

الخميس 29 سبتمبر 2022 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الاسرائيلية بالناصرة



الناصرة/سما/

 

قتل شاب وأصيب آخر برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، في مدينة الناصرة. وادعت الشرطة أن عناصرها طاردوا أربعة مشتبه بهم بإطلاق النار باتجاه أحد المنازل في المدينة، لتتطور الملاحقة إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على شخصين كانا في المركبة التي لاحقها عناصرها واستهدفوها بالرصاص الحي. وادعت أنها ضبطت بحوزة المشتبه بهم على ثلاث بنادق، "اثنتين من طراز M16 وواحدة من نوع AK47".

وأفادت مصادر طبية بأن شابا في العشرينات من عمره أصيب بجراح حرجة تم الإعلان عن مفارقته الحياة لاحقا متأثرا بإصابته. في حين أصيب آخر يبلغ من العمر 25 عاما، بجراح وصفت بـ"الخطيرة" نقل على إثرها للمستشفى لاستكمال العلاج".

وعُلم أن الشابين تعرضا لإطلاق النار بينما كانا يستقلان مركبة برفقة شخصين آخرين. وبحسب مزاعم الشرطة فإن "مركبة في الناصرة أثارت الشكوك، بعد سماع عناصر الشرطة أصوات أعيرة نارية خلال دورية روتينية".

وزعمت الشرطة أن عناصرها شرعوا بملاحقة المركبة الأمر الذي تطور "لاندلاع تبادل لإطلاق النار قُتل خلاله أحد المشتبه بهم، وأصيب مشتبه به آخر بجروح خطيرة، واعتقل المشتبهان الآخران".

وأفادت مصادر محلية بأن محققين من وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) وصلوا إلى موقع الجريمة.

ومساء اليوم، وردت أنباء عن جريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، أسفرت عن إصابة شاب في الثلاثينات من العمر، بجراح وصفت بـ"متوسطة الخطورة"، نقل على إثرها للعلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا".

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة والعمل على محاربتها، بما في ذلك إغلاق الملفات وإلقاء القبض على مشتبه بهم وتقديمهم للقضاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري، إذ بلغ عدد ضحايا الجرائم المختلفة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2022 الجاري، نحو 76 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا

الأكثر قراءة اليوم

اعلام عبري:ضيف مفاجئ حضر جنازات شهداء مخيم جنين !!

صحيفة: "رسائل حرب" بين حماس والاحتلال.. و"تحركات جديدة" بشأن صفقة تبادل الأسرى

هارتس : اسرائيل تواجه حاليًا 3 مسارات في الضفة الغربية وهم كالتالي ..

ذكرتنا بغزة .. يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية بجنين امس

هآرتس : ترقية ضابط في الشاباك أمر بتفيتش الأعضاء التناسلية لمعتقلة فلسطينية

أسعار صرف العملات

موقع عبري: لابيد يماطل في محادثة هاتفية طلب الرئيس عباس إجراءها

الأخبار الرئيسية

رئيس

الرئيس لقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين: يجب تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن

756F48E6-E2CA-491E-AAE4-713EE2CB3DCE

تنقل المال من غزة الضفة..الاحتلال يزعم اعتقال "شبكة تابعة لحماس" في جامعة بيرزيت

جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الجنوبية ويمنع الخروج او الدخول للمدينة

صورة : استشهاد طفل بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع

غانتس سيوافق على بناء استيطاني جديد قبل الانتخابات وهذا ما قاله عن ما بعد مرحلة الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية