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الرئيس لقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين: يجب تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن

الخميس 29 سبتمبر 2022 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس لقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين: يجب تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن



رام الله / سما /

 ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعا ضم قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق الحاج إسماعيل جبر.

واطلع الرئيس، من الحضور، على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظون، لتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.

وأكد الرئيس ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.

كما وأطلع الرئيس الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

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