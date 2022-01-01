تأكيد على تصعيد المقاومة .. النخالة يستقبل وفدا من الشعبية في بيروت

غزة/ سما /

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، على إدامة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، وتصعيد المقاومة.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وفدًا من الجبهة الشعبية برئاسة نائب أمين عامها جميل مزهر، في مكتب الأول بالعاصمة اللبنانية بيروت. كما جاء في بيان للجبهة.



وتناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القضية، ولاسيما أمام العدوان الإسرائيلي المستمر على مدن الضفة الغربية، وفي ظل تغول مشروع التهويد والاستيطان الذي يريد ابتلاع فلسطين كاملة.



وثمّن المجتمعون معركة وحدة الساحات، مؤكدين على أهمية وحدة المقاومة، ودعم كتائبها في جنين وسائر مدن الصفة الغربية، وضرورة بلورة رؤية إستراتيجية فلسطينية موحدة، على أساس عقيدة المقاومة، وإدامة الاشتباك مع الاحتلال. بحسب البيان.



كما أكد الطرفان على التصدي لموجة التطبيع العربي التي لن تستطيع اختراق الشعوب العربية الحرة الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي ترفض كل أشكال التطبيع والتعامل مع الاحتلال، وتتمسك بمقدساتها في فلسطين.



وناقش المجتمعون سبل تمتين صيغة العلاقات المشتركة، وشددوا على أهمية توثيقها، بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، لتصعيد المقاومة ومواجهة الاحتلال.