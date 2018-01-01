محكمة الاحتلال تقرر إطلاق سراح الشيخ يوسف الباز

القدس المحتلة / سما /

قررت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، إطلاق سراح إمام المسجد الكبير في اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي.

وقبلت محكمة الاحتلال، الأسبوع الماضي، طلب الاستئناف لهيئة الدفاع في قضية الشيخ يوسف الباز (64 عاماً)، إمام المسجد الكبير في اللد، بتسريحه بشروط مقيدة.

وحددت شروطا لإطلاق سراحه، منها وضع سوار إلكتروني وعدم التواصل على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وطلب طاقم الدفاع استئناف إلى المحكمة العليا، الثلاثاء الماضي، على قرار اعتقال الشيخ الفلسطيني الباز حتى نهاية الإجراءات في ملف "التحريض على العنف" الذي نُسب إليه.

وقضت محكمة إسرائيلية، بالسجن 20 شهرًا بحق الشيخ الإمام يوسف الباز إمام المسجد الكبير في اللد، بالداخل المحتل.

وبحسب مصادر حقوقية من الداخل المحتل ، فإن الحكم صدر بحق الشيخ بتهمة الاعتداء على مستوطن عام 2018.

وأجلت المحكمة الإسرائيلية، النطق بالحكم أكثر من مرة بحق الشيخ الباز الذي يعاني من عدة أمراض.

وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال "الباز"؛ بسبب منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استنكر فيه انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

وفي 8 تموز/ يوليو 2021، قدمت نيابة الاحتلال العامة للمحكمة المركزية باللد، لائحة اتهام ضد "الباز"، نسبت له "التحريض على العنف خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش.

ويعد "الباز" أحد أبرز قيادات الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، ومعروف عنه بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.