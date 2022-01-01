العمل بغزة تسلّم الشؤون المدنية 1000 مرشح لتصاريح عمل

غزة/ سما /

أعلنت وزارة العمل في غزة، اليوم الخميس، عن تسليم دفعة جديدة من تصاريح العمل للشؤون المدنية.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريح صحفي إن الدفعة الجديدة شملت عدد ١٠٠٠ اسم من المسجلين عبر الرابط الإلكتروني.

وأضاف الغصين، أنه تم الانتهاء من أسماء أصحاب سجلات سنة ٢٠١٩ المرمزة، مشيرا إلى أنه بذلك يكون قد انهاء هذا الملف بشكل كامل.

ودعا الغصين، من لديهم مشكلة من أصحاب تلك السجلات إبلاغ الوزارة بذلك، للإسراع في حلها.

وأوضح أنه في حال إرسال دفعات جديدة للترشح سيتم الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.