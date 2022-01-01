الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تطالب المجتمع الدولي وكنائسها بتوفير الحماية لشعبنا

عمان/سما/

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة جنين، واستهداف المواطنين الآمنين في منازلهم، وترويع طلبة المدارس.

وقال خوري في بيان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستفحل في إجرامها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتستمر بسلسلة الاغتيالات الميدانية، مشيرا الى الصورة البشعة لاغتيال أحد الشبان الفلسطينيين في جنين وخط كلمات باللغة العبرية والتنكيل بجسد الشهيد، مشيرا إلى أن هذه التصرفات انتهاك واضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تختص بحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، وتوجه لكنائس العالم بضرورة التحرك الفوري والضغط على حكوماتها لتكون شريكة في تحقيق السلام العادل لشعبنا.

وتوجه خوري باسم كافة أعضاء اللجنة الرئاسية بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، داعيا العلي القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.