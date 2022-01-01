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إلهام شاهين تعلن عن نيتها التبرع بأعضائها

الخميس 29 سبتمبر 2022 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهام شاهين تعلن عن نيتها التبرع بأعضائها



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن نيتها التبرع بأعضائها عقب وفاتها، داعية إلى نشر هذه الثقافة والوعي الإنساني، كما طالبت الدولة المصرية بالإسراع بإنشاء بنك خاص لحفظ الأعضاء.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام"، تؤكد فيه تبرعها بأعضاء جسدها، وقالت في الفيديو: "أعلن تبرعي بكل أعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي إن شاء الله، لمن يحتاج إليها، لأي إنسان محتاج قلب، كلي، كبد، قرنية، رئة".

وأضافت: "ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير وليس شخصا واحدا فقط، وفي نفس الوقت لن تخسر شيئا لأن الجسد يفنى وينتهي ويأكله الدود ويبقى في التراب، لكن بالتبرع نعمل خير ونكون أكثر إنسانية ونخفف على الآخرين".

وأكدت أنه "لا يستطيع أحد أن يطيل في عمر الآخر، فالعمر له وقته ومكتوب، لكننا على الأقل نقوم بتخفيف الآلام عن غيرنا، ونحميهم من الحياة التعيسة والأدوية الكثيرة"، متمنية أن يتم نشر هذه الثقافة والوعي الإنساني الهام.

وأشارت إلى أنها قامت بـ"سؤال شيوخ مستنيرين وقالوا لها حلال، وإنهم معلنين ومتبرعين بالفعل بأعضاء جسدهم"، كما أنها تتمنى أن يقوم كل إنسان مستنير ويحب الإنسانية والخير أن يقوم بهذا الفعل.

كما وجهت حديثها إلى الحكومة، قائلة: "لازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء لمن يريد".

#إلهام شاهين #الأعضاء #التبرع بالأعضاء

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