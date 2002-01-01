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مراهقة كوريا الجنوبية تصبح أصغر مليارديرة فى العالم.. التفاصيل

الخميس 29 سبتمبر 2022 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراهقة كوريا الجنوبية تصبح أصغر مليارديرة فى العالم.. التفاصيل



وكالات / سما /

تحولت المراهقة كيم جونج يون، ابنة الراحل كيم جونج جو، مؤسس شركة نيكسون Nexon الكورية الجنوبية، الذى توفي في فبراير الماضي بعمر 54 عامًا، إلى أصغر مليارديرة في العالم بعدما ورثت حصة في شركة الألعاب الإلكترونية.

وورثت جونج يون، وشقيقتها الكبرى، جونج مين، حصة تبلغ 30.78% من شركة والدها القابضة، وفقًا لإفصاح تنظيمي تم إصداره في وقت سابق من هذا الشهر، حسب ما نشرته فوربس الشرق الأوسط.

وتعد الشركة القابضى الكورية الجنوبية هى المساهم الأكبر في Nexon المدرجة في اليابان، إذ تملك حصة بالغة 48% تقريبًا، وتبلغ قيمة حصة كل منهما في NXC نحو 2.5 مليار دولار.

وتقدر ثروة كل من "جونج يون" و"جونج مين"، بمليار دولار، بعد خصم فاتورة ضريبة الميراث، التى احتسبتها فوربس بأكثر من 1.5 مليار دولار لكل منهما، إذ أن كوريا الجنوبية لديها أعلى ضرائب على الميراث في العالم، فيما ورثت والداتهما زوجة جونج جو، المليارديرة يو جونج هيون، 4.57% من NXC من زوجها، وكانت "يو" قد ساعدت زوجها على إطلاق Nexon في عام 1994.

ومن جهتها ظهرت يو جونج هيون، للمرة الأولى في قائمة أغنى 50 شخصًا في كوريا الجنوبية هذا العام بثروة تبلغ 3 مليارات دولار، والفتاتان جونج مين، وجونج يونج، ولدا في 2002 و2004 على التوالي، وأصبحت جونج يونج أصغر مليارديرة في العالم في سن الـ 18.

وكان كيفين دايفيد ليمان الألماني، يحمل لقب الملياردير الاصغر في العالم، الذى أتم عامه العشرين هذا الشهر، بعد أن نقل والده، غونثير ليمان، حصته في سلسلة الصيدليات الألمانية drogerie markt إليه، عندما كان في الـ14 من عمره، إلا أن الحصة ظلت تحت الوصاية حتى عيد ميلاد كيفين الـ18، الذى احتفل به في عام 2020.

ومن جهة أخرى وقبل وفاته، تم تصنيف جونج جو، كثالث أغنى شخص في كوريا الجنوبية العام الماضي، مباشرة بعد قطب صناعة الأدوية سيو جونج جين، وجاى لى، من سامسونج، بثروة صافية قدرها 10.9 مليار دولار.

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