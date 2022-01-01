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طالع الخطوات التي تطيل عمر بطارية أيفون؟

الخميس 29 سبتمبر 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع الخطوات التي تطيل عمر بطارية أيفون؟



وكالات / سما /

يسعى مستخدمي أجهزة "آيفون" للحفاظ على عمر البطارية، لأكبر فترة ممكنة، لأن البطارية كباقي أجزاء الهاتف لها عمر افتراضي، ولتحافظ عليها عليك إتباع بعض الارشادات.

وقال خبير هواتف في مقطع مصور على "تيك توك": "إن تعديلاً بسيطاً في إعدادات المتصفح Safari iOS من الممكن أن يساعد على تحسين أداء هاتفك وإطالة عمر بطاريته".

وأضاف، "أن هذا التعديل يريح المستخدمين من إغلاق علامات التبويب يدوياً من داخل التطبيق، وفق ما نقل عنه موقع "ذي صن" البريطانية"، لذا نتيجة لذلك، من غير المرجح أن يعاني متصفحك من تراكم علامات التبويب غير المستخدمة التي يمكن أن تبطئ جهازك وتخفض من عمر البطارية.

وأوضح الخبير، أنه لدفع علامات تبويب Safari على الإغلاق تلقائياً، افتح تطبيق إعدادات آيفون وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق Safari، ثم قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى وانقر فوق إغلاق علامات التبويب، وحدد من القائمة ما إذا كنت تريد إغلاق علامات التبويب بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد.

وينصح الخبير بإغلاق علامات تبويب Safari بعد أسبوع واحد للحصول على أقصى سرعة وكفاءة.

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