تعرف على المواد الغذائية المفيدة في الخريف والشتاء؟

وكالات / سما /

يسعى الإنسان إلى تناول الطعام الصحي الذي يساعد على النمو والحفاظ على الصحة والبعد عن الأمراض المختلفة.

وفي هذا السياق عملت الدكتورة مريم سيفولينا، أخصائية التغذية الروسية، على تحديد المواد الغذائية المفيد تناولها في فصلي الخريف والشتاء من أجل تعزيز الصحة.

وقالت سيفولينا في مقابلة مع وكالة أنباء РИАМО بموسكو": إن الجسم في فصلي الخريف والشتاء يحتاج إلى دعم، لذلك يجب في هذه الفترة من السنة إضافة الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي، لأن هذه المواد هي مصادر أساسية لفيتامينات D و B6 و B12.وهذه الأخيرة تشارك في إمداد الجسم بالدم، وتساهم في تعزيز المناعة".

وأوضحت أنه يفضل تناول الفيتامينات على شكل مكملات غذائية، وتناول منتجات غذائية محتوية عليها، مثل الفواكه والخضروات ذات اللوت الأخضر كالتفاح والبصل الأخضر والبقدونس والشبت وغيرها".

وأوصت الأخصائية بضرورة ممارسة نشاط بدني لأن ذلك يساعد على تعزيز مناعة الجسم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحوض.