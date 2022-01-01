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وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في بيت لحم

الخميس 29 سبتمبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شاركت فعاليات بيت لحم، اليوم الخميس، بوقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة.

وقال رئيس جمعية الأسرى والمحررين في بيت لحم محمد حميدة، إن قوات الاحتلال تواصل اعتقال نحو 750 أسيرا إداريا، دون ان توجه لهم أي تهمة.

ودعا أبناء شعبنا إلى المشاركة في فعاليات الدعم والاسناد للأسرى، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى.

بدورها، قالت هيام مزهر والدة الأسير المضرب عن الطعام باسل مزهر، إن نجلها تعرض للاعتقال الإداري ثلاث مرات، وان هدفه من الإضراب ليس الموت، بل الحصول على حريته.

#الأسرى #بيت لحم

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