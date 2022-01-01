  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة : استشهاد طفل بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع

الخميس 29 سبتمبر 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : استشهاد طفل بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع



رام الله / سما /

استشهد طفل " 7 أعوام" جراء سقوطه عن علو بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل ريان سليمان، وصل إلى مستشفى بيت جالا، ولكن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنعاش قلبه.

وقال موسى الشاعر رئيس بلدية تقوع إن الطفل لاحقه الجنود في محيط المدارس فسقط عن علو ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، حيث قمعت الجنود طلبة مدارس تقوع اثناء مظاهرة لهم احتجاجا على محزرة مخيم جنين بالأمس فاطلق الجنود العيارات النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتدوا على التلاميذ.

72ba9be6-d478-4667-9338-ff6230c05156-1664448184

الأكثر قراءة اليوم

اعلام عبري:ضيف مفاجئ حضر جنازات شهداء مخيم جنين !!

الاحتلال ينقل رسالة إلى السلطة الفلسطينية و يصادق على الاغتيالات من الجو بالضفة

صحيفة: "رسائل حرب" بين حماس والاحتلال.. و"تحركات جديدة" بشأن صفقة تبادل الأسرى

بالفيديو: ماذا قال والد الشهيد رعد خازم بعد استشهاد ابنه الثاني؟

بالفيديو: لحظة تفجير المقاومين لعبوات ناسفة ضد جيش الاحتلال في مخيم جنين

أسعار صرف العملات

النخالة: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بالرد على جرائم الاحتلال في جنين والضفة

الأخبار الرئيسية

غانتس سيوافق على بناء استيطاني جديد قبل الانتخابات وهذا ما قاله عن ما بعد مرحلة الرئيس عباس

ذكرتنا بغزة .. يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية بجنين امس

الإضراب الشامل يعم جنين حدادا على أرواح الشهداء وسط تحليق لطائرات الاحتلال

هارتس : اسرائيل تواجه حاليًا 3 مسارات في الضفة الغربية وهم كالتالي ..

undefined

اعلام عبري:ضيف مفاجئ حضر جنازات شهداء مخيم جنين !!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية