صورة : استشهاد طفل بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع

رام الله / سما /

استشهد طفل " 7 أعوام" جراء سقوطه عن علو بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب بيت لحم، اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل ريان سليمان، وصل إلى مستشفى بيت جالا، ولكن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنعاش قلبه.

وقال موسى الشاعر رئيس بلدية تقوع إن الطفل لاحقه الجنود في محيط المدارس فسقط عن علو ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، حيث قمعت الجنود طلبة مدارس تقوع اثناء مظاهرة لهم احتجاجا على محزرة مخيم جنين بالأمس فاطلق الجنود العيارات النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع واعتدوا على التلاميذ.