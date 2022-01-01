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ترشيح 5 حكام من غزة للشارة الدولية

الخميس 29 سبتمبر 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح 5 حكام من غزة للشارة الدولية



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن ترشح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة, خمسة حكام للشارة الدولية خلال الفترة القادمة, بعد اجتيازهم الاختبارات الأخيرة.

وأكدت التقارير, أن اتحاد القدم أرسل أسماء محمد أبو شهلا "ساحة", ومحمد خطاب "مساعد", ومحمد الغول "الكرة خماسية", ومحمود أبو مصطفى ومحمود الصواف "الكرة الشاطئية", لاعتمادهم ضمن الطاقم الدولي في العام القادم.

وأوضحت أن الاتحاد في غزة أرسل الأسماء لنظيره المركزي في الضفة المحتلة, الذي سيرسلهم بدوره لـ"الفيفا", تمهيدا للحصول على الشارة الدولية.

يشار إلى أن العشرات من الحكام خاضوا اختبارات الشارة الدولية في الفترة الماضية, قبل اعتماد 5 أسماء.

#حكام #الاتحاد الفلسطيني #غزة

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