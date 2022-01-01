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"العميد" يستعيد 3 لاعبين

الخميس 29 سبتمبر 2022 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العميد" يستعيد 3 لاعبين



غزة / سما /

تلقى نادي غزة الرياضي "العميد", دفعة معنوية كبيرة برجوع 3 من لاعبيه, استعدادا للجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد غزة الرياضي عودة كل من توفيق البيك, وأحمد أبو عبيد, وعمرو رزق, للظهور معه ضد شباب الزوايدة في الأسبوع الرابع من المسابقة.

وأوضح "العميد" أن رجوع البيك وأبو عبيد ورزق, يمثّل حافزا كبيرا للفريق, في ظل عدم تحقيقه أي انتصار حتى الآن في الدوري, بعد اكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع الصداقة (0-0), بينما خسر أمام شباب خانيونس (0-1), وبيت حانون الرياضي (0-2) تواليا.

يشار إلى أن غزة الرياضي يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير حاليا في دوري الممتازة برصيد نقطة واحدة.

#غزة الرياضي #دوري الممتازة

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