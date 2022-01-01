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نبأ سار "للبحرية" قبل الجولة الرابعة

الخميس 29 سبتمبر 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نبأ سار "للبحرية" قبل الجولة الرابعة



غزة / سما /

تلقى نادي خدمات الشاطئ خبرًا سارًا قبل خوض الفريق مباراته القادمة في الدرجة الأولى في الجولة الرابعة أمام خدمات خانيونس الأحد المقبل على ملعب اليرموك.

وسيتمكن قائد الفريق سليمان العبيد من الظهور الأول مع البحرية في الدرجة الأولى بعدما أوقع عليه اتحاد الكرة عقوبة الإيقاف 6 مباريات قبل أن يتم تخفيضها للنصف.

وغاب العبيد عن مباريات الشاطئ الثلاثة أمام بيت لاهيا (1-1)، وبيت حانون الأهلي (0-0)، وخدمات البريج (1-3)، ولم يحقق الشاطئ منهما إلا نقطتين فقط.

وأعلن الشاطئ عن رحيل المدرب بسام أبو الصادق، قبل ساعات من الاتفاق مع جهاد السدودي على تولي المهمة التدريبية للبحرية.

#خدمات الشاطئ #خدمات خانيونس

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