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لاعب من غزة يهدد ناديه بالمحكمة الرياضية

الخميس 29 سبتمبر 2022 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب من غزة يهدد ناديه بالمحكمة الرياضية



غزة / سما /

هدد اللاعب هيثم النجار، ناديه السابق اتحاد خانيونس بالتوجه للمحكمة الرياضية وؤفع قضية من أجل حصوله على مستحقاته المالية.

ويلعب النجار حاليًا مع خدمات النصيرات بعدما لعب سنوات طويلة مع اتحاد خانيونس وخاض تجارب قصيرة مع شباب جباليا وأهلي النصيرات.

وقال النجار عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، إن محاولاته في التحدث مع أعضاء مجلس الإدارة قد فشلت، بعدما أرسل خطابات عديدة لمجلس إدارة اتحاد خانيونس من أجل ضرورة الحصول على مستحقاته المتراكمة.

وأضاف النجار أنه سيقدم شكوى في المحكمة الرياضية واتحاد كرة القدم في حالة مرور شهرين دون نيل مستحقاته.

 

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#غزة #المحكمة الرياضية #هيثم النجار #اتحاد خانيونس

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