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أين سيلعب بلايلي بعد فسخ عقده مع بريست؟

الخميس 29 سبتمبر 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أين سيلعب بلايلي بعد فسخ عقده مع بريست؟



وكالات / سما /

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن احتمالية انتقال الجزائري يوسف بلايلي إلى الدوري الإماراتي، في حالة فسخ عقده مع نادي بريست.

يوسف بلايلي دخل في الأيام الماضية في أزمة معلنة مع إدارة بريست، بسبب عدم رضاه عن وضعه مع الفريق، بالتزامن مع غضب مسؤولي النادي من تصرفاته خارج الملاعب، وافتقاره للانضباط المطلوب في مسيرته الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية عبر نسختها الورقية ليوم الأربعاء، إلى وجود احتمال كبير لرؤية نجم منتخب الجزائر في الدوري الإماراتي خلال الأسبوع القادم.

وأفاد ذات المصدر بأن رؤية بلايلي في الإمارات، مرتبط بفسخ عقده مع فريق "القراصنة" والتوصل مع إدارة هذا الأخير لحل ودي.

وأكدت "ليكيب" أن بلايلي لديه فرصة للتوقيع مع أحد الأندية الإماراتية حتى يوم الأربعاء المقبل، بشرط أن يكون حرا من أي إلتزام، مما سيجعله الآن في سباق مع الزمن لإيجاد حل سريع لوضعه الراهن.

يذكر أن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، وجه رسالة واضحة للاعب المخضرم بعد فوز الخضر الودي على نيجيريا بهدف دون رد، مطالبا إياه بإظهار احترافية أكبر والعودة إلى فرنسا، مع ضرورة التضحية لفرض نفسه مع بريست.

 
#يوسف بلايلي #بريست #الدوري الإماراتي

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