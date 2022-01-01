كيف يفكر تشافي لمواجهة إصابات برشلونة؟

وكالات / سما /

وضعت الإصابات العديدة التي تعرض لها نجوم برشلونة خلال فترة التوقف الدولي، تشافي هيرنانديز مدرب البلوجرانا في موقف لا يُحسد عليه.

وضربت الإصابة 5 لاعبين في برشلونة مؤخرا لأسباب مختلفة، وهم جول كوندي ورونالد أراخو وهيكتور بيليرين في الدفاع، وفرينكي دي يونج في الوسط، وممفيس ديباي في الهجوم.

وتنتظر الفريق الكتالوني جدولا قويا بعد التوقف الدولي، يبدأها بمباراة ضد ريال مايوركا خارج ملعبه يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

وبعدها يواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان الإيطالي مرتين في دوري أبطال أوروبا بينهما مواجهة محلية ضد سيلتا فيجو، قبل أن يصطدم بريال مدريد في كلاسيكو الليجا.

وبالنظر إلى الخيارات الكثيرة المتاحة لدى تشافي في خطي الوسط والهجوم، فإن المعاناة الكبيرة التي سيواجهها أسطورة البارسا سترتكز على الخط الخلفي.

"العين الرياضية" ترصد من خلال هذا التقرير الخيارات والحلول المتاحة أمام برشلونة للاعتماد عليها حتى عودة لاعبيه المصابين.

روبرتو ظهيرا

الحل الأسهل والأقل خطرا بالنسبة لتشافي سيتمثل في الاعتماد على سيرجي روبرتو في مركز الظهير الأيمن لاسيما وأن اللاعب شارك في هذا المركز خلال مناسبات عدة.

ورغم أن اللاعب عانى من إصابة مؤخرا، أجمعت الصحف الكتالونية على أنه تماثل تماما للشفاء وأصبح متاحا للعب مع البارسا بداية من مباراة مايوركا.

وسيكون التشكيل الأقرب للبارسا مع هذا الحل كالتالي: تير شتيجن وروبرتو وإريك جارسيا وكريتينسين وبالدي وبوسكيتس وجافي وبيدري وديمبلي ورافينا وليفاندوفسكي.

فكرة دفاعية

خلال فترته التدريبية مع برشلونة، لجأ تشافي لاستخدام أحد المدافعين في مركز الظهير الأيمن، وفعل ذلك سابقا مع أراخو وكوندي من أجل مزيد من التأمين الدفاعي.

وقد يفاجيء تشافي الجميع بالسير على نفس المنوال واختيار أحد الثنائي إريك جارسيا أو كريستينسن للدفع به في مركز الظهير الأيمن، حيث يجيد الثنائي بناء اللعب بطريقة جيدة.

المعضلة في هذا الحل ستتمثل في أن تشافي سيدفع بمدافعيه الـ3 المتاحين في التشكيلة الأساسية، وربما تكون الأزمة مضاعفة في حالة تعرض أحدهم للإصابة.

التشكيل الأقرب مع هذا الحل سيكون كالتالي: شتيجن وجارسيا وبيكيه وكريستينسين وبالدي وبوسكيتس وجافي وبيدري وديمبلي ورافينا وليفاندوفسكي.

خطة الأزمات

أما آخر الحلول أمام تشافي، يدفعه إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3، وهو الأمر الذي كان يلجأ إليه في بعض الأوقات من المباريات التي تتطلب مجازفة هجومية.

وسيتيح هذا الحل بعض الخيارات الدفاعية أمام تشافي بخلاف الثلاثي جارسيا وبيكيه وكريستينسن، حيث لعب ماركوس ألونسو سابقا في هذه الطريقة كمدافع ثالث مع تشيلسي.

وبالتالي، لن يكون تشافي مضطرا للدفع بجيرارد بيكيه الذي يعاني على المستوى البدني وابتعد عن تشكيلة البارسا في أغلب مباريات الموسم الحالي.

وسيكون التشكيل الأقرب مع هذا الحل كالتالي، شتيجن، جارسيا، ألونسو، بالدي، بوسكيتس، جافي، بيدري، ديمبيلي، رافينا، ليفاندوفسكي.