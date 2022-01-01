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نيمار يسخر من قائد مايوركا بسبب هجومه على فينيسيوس - سما الإخبارية

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نيمار يسخر من قائد مايوركا بسبب هجومه على فينيسيوس

الخميس 29 سبتمبر 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يسخر من قائد مايوركا بسبب هجومه على فينيسيوس



وكالات / سما /

سخر البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من أنطونيو رايلو قائد مايوركا، وذلك بسبب انتقاد مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وحصل فينيسيوس على دعم إعلامي كبير بعد التصريحات العنصرية التي تعرض لها قبل مباراة الديربي، لكن أنطونيو رايلو قائد مايوركا خرج بتصريحات قبل يومين ينتقد فيها نجم ريال مدريد لأنه يتعمّد إهانة المنافسين.

ودخل فينيسيوس بمناوشات مع لاعبي مايوركا بما فيهم القائد أنطونيو رايلو بسبب مبالغته في المراوغة واحتفاله بالرقص بعد التسجيل، وذلك خلال المباراة التي انتصر بها ريال مدريد برباعية مقابل هدف يتيم في الجولة الخامسة.

وعلّق نيمار على إحدى المنشورات في موقع إنستجرام التي نقلت تصريحات أنطونيو رايلو قائد مايوركا عن فينيسيوس جونيور، وكتب مهاجم باريس سان جيرمان في التعليق  “من هو رايلو؟” كما أرفق رمز تعبيري ضاحك.

يذكر أن نيمار قدّم دعمه الكامل لفينيسيوس بعد التصريحات العنصرية التي خرجت من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان قبل مباراة الديربي، وطالبه بالرقص في حال التسجيل في مرمى أتلتيكو مدريد، ورغم أن فينيسيوس لم يهز شباك المرمى، لكنه رقص مع مواطنه رودريجو الذي وقّع على الهدف الأول.

#نيمار #مايوركا #فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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