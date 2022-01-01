ليفربول يتلقى أخباراً سارة قبل مباراة برايتون في الدوري

تلقى فريق ليفربول أخباراً سارة بعودة الثنائي إبراهيما كوناتي وجوردان هيندرسون للتدريبات الجماعية قبل لقاء برايتون القادم في الدوري الإنجليزي.

وتعرض فريق ليفربول لإصابات عديدة في بداية الموسم الأمر الذي أضر كثيراً بانطلاقة الريدز سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وعاد إبراهيما كوناتي للتدريبات الجماعية من جديد بعد ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين بسبب مشاكل في الركبة، وسيكون النجم الفرنسي جاهزاً للقاء برايتون المقبل في الدوري المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

بينما عاد جوردان هيندرسون للتدريبات الجماعية هو الآخر بعد إصابته مع منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي، ليستعيد الريدز الثنائي قبل المباريات الحاسمة القادمة في المسابقة الأوروبية دوري الأبطال.

واستعاد الريدز عافيته قبل فترة التوقف الدولي بعودة تياجو ألكانتارا من الإصابة، بالإضافة إلى جويل ماتيب، وديوجو جوتا، بينما يستمر غياب أندي روبيرتسون عن الملاعب بعد إصابته في لقاء نابولي بجانب نابي كيتا وأليكس أوكلسين تشامبرلين.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيواجه رينجرز الاسكتلندي مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال.